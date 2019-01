Asylwerber in Lehre: Haimbuchner weicht von Regierungslinie ab

Manfred Haimbuchner, Vize-Chef der FPÖ und stellvertretender Landeshauptmann Oberösterreichs, weicht in einer zentralen Frage von der harten Regierungslinie gegen Asylwerber ab.

Asylwerber, die eine Lehre absolvieren, sollten diese trotz negativen Asylbescheids „fertigmachen dürfen. Das gibt der Rechtsstaat her“, sagt Haimbuchner in einem Interview im Nachrichtenmagazin profil (Sonntag). „Ich will niemanden aus der Lehre nehmen.“ Danach müssten sie aber "umgehend zurück in die Heimat". Ein generelles Bleiberecht sei für ihn "ein No-Go".

Einwanderung von Fachkräften sieht Haimbuchner als „notwendig für den Wirtschaftsstandort“. Die Zugangskriterien für den Erhalt einer Rot-Weiß-Rot-Karte hält er gar für „zu streng“.

In der Kopftuchdebatte zeigt sich Haimbuchner wie gewohnt als Hardliner. Er würde das „Symbol für den politischen Islam“ in allen Bildungseinrichtungen und öffentlichen Ämtern verbieten – für Mitarbeiterinnen, Kundinnen, Schülerinnen, Studentinnen. „Es ist aber vernünftig, dass die Regierung den vorsichtigeren Weg einschlägt und ein Verbot bis zum Alter von 14 Jahren beschließt.“ Derzeit gilt ein Verbot im Kindergarten, für die Volksschule ist es geplant. Die Ausweitung bis 14 Jahre kommt laut Haimbuchner bis 2020: „Ich gehe davon aus, dass der Koalitionspartner da mitzieht“.

Kritik an Moser

Scharfe Kritik übt der FPÖ-Politiker an Reformminister Josef Moser, der von der ÖVP bestellt wurde. „Es gibt keine Anzeichen einer Strafrechtsreform oder einer Föderalismusdebatte. Von ihm sehe ich überhaupt nichts. Der ist untergetaucht."