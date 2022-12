Asylquartier in Kindberg: Kickl kündigt Demonstration an

In der 8.000-Einwohnerstadt Kindberg sollen alsbald rund 250 Geflüchtete mit medizinischem Betreuungsbedarf leben – und zwar in einem ehemaligen Landespflegezentrum, das dafür gerade saniert wird. Doch genau dagegen formiert sich seit Wochen Widerstand. Die Fraktionen des Gemeinderates wehren sich gegen die Pläne der Bundesbetreuungsagentur. Der Ort sei zu klein für eine derart große Unterkunft. Die Bevölkerung will mit einer Petition (2.500 Unterschriften) dagegen vorgehen und erhält dafür auch Rückendeckung seitens der Politik.