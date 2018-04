Asyl: Weniger Flüchtlinge, aber Verfahren dauern immer länger

Seit Herbert Kickl Innenminister ist, lässt er regelmäßig öffentlich eine Bemerkung fallen: Sechs Monate. So lange würden die Asylverfahren hierzulande nur noch dauern, so der FPÖ-Minister.

Sehr kurz also – oder?

Nun ja. In einer Anfragebeantwortung von Kickl an die grünen Bundesräte klingt das Ganze nämlich völlig anders: Nur 40 Prozent der Verfahren würden binnen sechs Monaten erledigt werden, steht da in der Antwort des Innenministeriums. Im Schnitt liege die Verfahrensdauer in erster Instanz aber bei 16 Monaten – also bei knapp eineinhalb Jahren.