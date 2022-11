Asyl: UNHCR wirbt um Plätze

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR appelliert an Österreichs Bundesländer und Gemeinden, Platz für die Grundversorgung zu schaffen. Bereits in den vergangenen Wochen hätten Asylsuchende völlig inadäquat in Zelten untergebracht werden müssen, weil die Bundesquartiere überfüllt seien. Da Zelte in einigen Gemeinden nun abgebaut werden müssen, könnten Neuankommende bald gar nicht mehr untergebracht werden, verweist man auf entsprechende Einschätzungen der Bundesbetreuungsagentur.