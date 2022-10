Asyl-Thema: Karner weist Vorwurf der Panikmache zurück

"Wir dramatisieren nicht!" Am Rande eines Sicherheitsgipfels vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) hat Innenminister Gerhard Karner das Vorgehen der ÖVP verteidigt, die Flüchtlings- und Asylthematik wieder stärker in den Fokus zu nehmen. Die implizite Botschaft: Man verwende die Asylthematik nicht, um damit als Partei oder Regierung politisch zu punkten, es handle sich einfach um ein relevantes Problem. So sei es dem "Wahnsinn" des Putin'schen Angriffskrieges und den damit verbundenen Flüchtlingsströmen sowie der "geänderten Arbeitsweise der Schleppermafia" geschuldet, dass man sich dieses Themas wieder stärker annehmen müsse. "Die Kontrollen wurden verschärft und wir haben mehr als 400 Schlepper in diesem Jahr festgenommen." Auch der Besuch des griechischen Migrationsministers Mitarakis in Wien sei der neuen Lage geschuldet.