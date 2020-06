Asyl-Streit: Sanktionen für säumige Länder?

Ob steigender Flüchtlingszahlen müssen Bund wie Länder für neue Quartiere sorgen. Seit September leben 30 Asylwerber in Räumen der BIG in Wien Erdberg, 250 in einem Trakt der ehemaligen Wirtschafts-Uni. Seit kurzem dient ein Polizei-Turnsaal in Villach als Quartier für 24 Flüchtlinge. In der Straubkaserne in Tirol sollen 60 bis 70, in der Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg bis zu 150 Menschen untergebracht werden. Österreichweit gibt es zwei Erstaufnahmezentren ( Traiskirchen/ NÖ, Thalham/OÖ) und rund 700 unterschiedliche Flüchtlings-Quartiere.