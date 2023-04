Asyl statt Befristung: Diakonie fordert Gesetz für Ukrainer

Als ehemalige Englischlehrerin mit zwei Uniabschlüssen sei sie als "High Potential" einzustufen, finde aber dennoch keine Arbeit. Das liege daran, dass Arbeitgeber eher Menschen mit sicherem Aufenthaltsstatus einstellen würden und der hohen Bürokratisierung bei der Anerkennung von Ausbildungen, so Leschouk.

In anderen Ländern sei das einfacher, so habe sie etwa ein entsprechendes Jobangebot in Polen erhalten. "Anscheinend bin ich gut genug, um für die NATO als Übersetzerin zu arbeiten, aber nicht gut genug, um in Österreich Kinder zu unterrichten."