Asyl: Innenministerium weiß nicht, wie viele Antragsteller "verloren" gehen

Die Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge sind in Österreich höchst unterschiedlich ausgestattet. So hatten in Wien 15 Personen 2.015 Erstaufnahmegespräche durchzuführen, während es in Eisenstadt 47 Personen für 1.715 Unterredungen waren, geht aus einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner hervor. Keine Angaben kann das Ressort machen, wie viele Personen zwischen Registrierung und Grundversorgung "verloren" gehen.

Das bezieht sich auf das Phänomen, dass heuer zwar extrem viele Asylanträge gestellt werden, jedoch deutlich weniger Flüchtlinge in der Grundversorgung landen. Die nahe liegende Vermutung ist, dass aufgegriffene Flüchtlinge zwar formal einen Antrag stellen, dann aber (illegal) in ihre eigentlichen Zielländer weiterreisen. Eigentlich sollten sie sich zumindest in der Theorie in einer der Registrierungsstellen um eine Aufnahme ins Verfahren bemühen. Dafür erhalten sie einen Fahrschein, um an den jeweils zugeteilten Ort zu reisen.