Erste Sachleistungskarten für Asylwerber in Oberösterreich verteilt

In Oberösterreich sind am Montag die ersten bebuchten Sachleistungskarten in der Grundversorgung ausgegeben worden. Rund 250 Asylwerbende in acht Quartieren im Raum Steyr nehmen an dem Pilotbetrieb teil, berichteten Innenminister Gerhard Karner und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) in einer Presseaussendung am Montag.