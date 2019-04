Asyl-Rücknahme: EU will schärfere Regeln für Visa-Vergabe

Frontex wird auf 10.000 Beamte aufgestockt

Neben den Visa-Verschärfungen sprach sich das EU-Parlament am Mittwoch auch für einen Ausbau der EU-Grenzschutztruppe Frontex von derzeit 1500 auf bis zu 10.000 Beamte aus - allerdings erst bis 2027. Die Abgeordneten bestätigten damit Verhandlungsergebnisse, die Unterhändler mit den EU-Staaten erzielt hatten.

Zudem soll Frontex künftig eigene Ausrüstung wie Schiffe und Flugzeuge anschaffen können. Bisher ist die Agentur auf Ressourcen der EU-Staaten angewiesen. Die Truppe soll aus festen Frontex-Mitarbeitern und aus Personal der EU-Staaten bestehen.

"Europa handlungsfähig machen"

Zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik in der EU meldete sich am Donnerstag auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zu Wort. In diesen Bereichen regt der frühere Innenminister an, das nationale Veto-Recht auf EU-Ebene zurückzudrängen. Bei „europäischen Themen“ müsse es Mehrheitsentscheidungen geben, um Europa „handlungsfähig“ zu machen, betonte Sobotka und denkt dabei etwa an den EU-Außengrenzschutz.