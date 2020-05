Missbraucht Mikl-Leitner mit dem Verfahrensstopp ihr Amt?

Es geht nicht anders", sagte Johanna Mikl-Leitner am Samstag. "Ich musste eine Entscheidung der Vernunft treffen." Genau das sprachen ihr gestern nicht nur Vertreter der Opposition, sondern auch SPÖ-Parlamentarier und die Katholische Aktion ab. Grünen-Chefin Glawischnig äußerte gar den Verdacht, die Innenministerin habe ihr Amt missbraucht.

Worum geht es? Wie berichtet, hat Mikl-Leitner Weisung erteilt, laufende Asylverfahren vorübergehend nicht weiterzubearbeiten; stattdessen sollten Abschiebungen und Ausweisungen Priorität genießen. Die Ressortchefin hofft, so Druck auf die Europäische Union aufbauen zu können – es geht um eine faire Verteilungsquote innerhalb der Mitgliedsstaaten.Tatsächlich ist die Zahl der Asylanträge in Österreich von Jänner bis Mai 2015 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2014 um 183 Prozent gestiegen. Mit 73 Verfahren pro 100.000 Einwohnern liegt Österreich in Europa an der Spitze. Bis dato war dieser Platz Schweden vorbehalten (siehe Grafik).

Was aber ist davon zu halten, dass eine Ministerin Verfahren bremst? Ist sie per Verfassung nicht dazu angehalten, alles zu tun, damit diese rasch und korrekt ablaufen?