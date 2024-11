Asyl: 61 Prozent weniger Anträge als im Vorjahr

Österreich steuert indes auf den niedrigsten Wert seit 2020 zu. In den ersten zehn Monaten wurden knapp 22.000 Anträge abgegeben, zu 58 Prozent von männlichen Personen. Knapp mehr als die Hälfte der Ansuchen kam von Personen unter 18, was teils durch den vor allem zu Jahresbeginn starken Familiennachzug begründet ist. Dieser ist mittlerweile stark zurückgegangen. Im Oktober gab es nur 392 Einreisen unter diesem Titel, im März waren es noch knapp 1.300.

Das zeigt sich auch, wenn man den internationalen Vergleich ansieht. Da ist Österreich von der lange üblichen Top-3-Platzierung bei der so genannten Pro-Kopf-Belastung mittlerweile weit entfernt. Im ersten Halbjahr lag man nur noch auf Position sieben. Zypern, Griechenland und Irland haben nunmehr die Spitzenpositionen. Wenig überraschend auf den letzten drei Rängen liegen Tschechien, die Slowakei und Schlusslicht Ungarn.

Balkan-Route seltener gewählt

Zur Lage in Europa stellt das Innenministerium fest, dass der Druck an den Land- und Seegrenzen zur Türkei hoch bleibe. Hier verzeichnen die zuständigen EU-Agenturen eine Zunahme illegaler Übertritte um 14 Prozent auf rund 57.000. Stark nachgelassen habe hingegen der Druck auf dem Balkan. Hier sei die Zahl der Aufgriffe um 80 Prozent gesunken. Davon profitiert auch das Burgenland. Dort kam es in den ersten zehn Monaten zu 3.127 Aufgriffen nach einem illegalen Grenzübertritt, im Vergleichszeitraum 2023 waren es 29.594 und im Jahr davor sogar 67.090.