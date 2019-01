Asyl: Innenressort will Aberkennungs-Gründe erweitern

Konkret geht es dabei um die Aberkennung nicht nur bei besonders schweren Verbrechen, sondern bereits bei schweren Verbrechen. Zusätzlich soll es nicht nur bei einem derartigen schweren Verbrechen zu einer Aberkennung kommen, sondern auch bei einer wiederholten Begehung von (niederschwelligen) Straftaten, wodurch Wiederholungstäter umfasst werden würden.

2018 deutlich mehr Aberkennungsverfahren

Ebenfalls vorgelegt wurden vom Innenressort die neuesten Daten zu Aberkennungsverfahren: Demnach wurden im Jahr 2018 insgesamt 5.991 Verfahrenseinleitungen durchgeführt und 3.382 Entscheidungen getroffen. Das ist ein Plus von 305,9 bzw. 291,4 Prozent gegenüber dem Jahr davor (1.476 Verfahrenseinleitungen und 867 Entscheidungen). Die Aberkennungsverfahren umfassen nicht nur jene Fälle, in denen aus strafrechtlichen Gründen der Asylstatus aberkannt wird, sondern auch andere, etwa bei freiwilliger Heimreise.

Diskussionen um straffällig gewordene Asylwerber hatte es zuletzt nach dem Mord an einer 16-Jährigen in Wiener Neustadt gegeben. Gegen den mutmaßlichen Täter war vergangenes Jahr ein Asyl-Aberkennungsverfahren gelaufen. Der Bürgermeister von Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger ( ÖVP), forderte daraufhin, dass straffällig gewordene Asylwerber in Österreich abgeschoben werden müssten. "Dass bei einer Asylaberkennung im Vorjahr diese Tat womöglich verhindert hätte werden können, macht mich traurig und wütend zugleich."

"Sinn und Zweck der Verhängung von Strafen ist, dass sie auch adäquat vollzogen werden"

Im Justizministerium zeigte man sich auf KURIER-Nachfrage aber vorsichtig. "Sinn und Zweck der Verhängung von Strafen ist, dass sie auch adäquat vollzogen werden", sagte Britta Tichy-Martin, Sprecherin des Justizministeriums dazu (mehr dazu hier).

Wenn jemand seine Haft in der Heimat verbüßen soll, muss eine entsprechende rechtliche Grundlage vorhanden sein. Also etwa ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und dem Herkunftsstaat des Verurteilten oder es muss vom unabhängigen Gericht vor Ort eine sogenannte Anpassungsentscheidung erfolgen. Das heißt, das Herkunftsland passt die Entscheidung aus Österreich an die dort geltenden Gesetze an.