Asyl: Gemeindebund hat kein Problem mit 1,50-Stundenlohn

Der Gemeindebund dürfte kein Problem mit der Kürzung des Anerkennungsbeitrags für Asylwerber für gemeinnützige Arbeit auf 1,50 Euro pro Stunde haben. In einer Stellungnahme an das Innenministerium heißt es, die Höhe des Beitrags sei im Hinblick auf die Integration "nicht so bedeutend", berichtete das Ö1-Morgenjournal am Samstag. Es handle sich zudem um keine Erwerbsarbeit im herkömmlichen Sinn.