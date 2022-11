Asyl: FPÖ launchte Website zu "Bevölkerungsaustausch"

"Österreich befindet sich derzeit in einer Migrationskrise, die schimmer ist, als das Katastrophenjahr 2015", befand Schnedlitz. Nachdem das Innenministerium der freiheitlichen Forderung nach einem Asyl-Dashboard nicht nachgekommen ist, präsentierte die Partei unter www.bevölkerungsaustausch.at nun ein eigenes Tool. Dass es sich hierbei um einen belasteten Begriff handelt, sieht Schnedlitz nicht, nenne man das Problem doch schlicht beim Namen.

"Ich weiß, viele Menschen haben Probleme mit dem Begriff", gab Silvio Hemmelmayr, Obmann der Freiheitlichen Jugend Oberösterreich, zwar zu, aber: "Ich glaube nicht, dass Statistik etwas Rechtsextremes ist." Immerhin gebe es eine feststellbare Veränderung in der Bevölkerungsstruktur. So rechnet die FPÖ auf Basis offizieller Zahlen vor, dass Menschen ohne Migrationshintergrund möglicherweise in knapp 32 Jahren zur "Minderheit im eigenen Land" werden könnten, in Wien soll es gar nur mehr sieben Jahre dauern.