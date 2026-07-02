Asyl: Familiennachzug ohne rechtliche Grundlage

Mit dem heutigen Tag ist der von der Regierung verfügte Stopp der Familienzusammenführung ausgelaufen. Doch eine Nachfolgeregelung gibt es noch nicht, womit man in diesem Bereich quasi im rechtlichen Nirvana angelangt ist. Ändern wird sich das erst in einigen Wochen, wenn die Länder ihren Segen zur Verlagerung des Familiennachzugs in das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes gegeben haben.

Wie Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination jüngst auf Anfrage der APA betonte, war die Notverordnung zum Stopp der Familienzusammenführung, der einen Nachzug nur noch in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen möglich machte, eigentlich schon seit Mitte Juni bedeutungslos. Denn da wurde die rechtliche Grundlage für die Antragstellung auf Familienzusammenführung bereits aus dem Asylgesetz gestrichen. Bereits anhängige Verfahren sind pausiert, bis die neuen rechtlichen Bestimmungen in Kraft treten. Hier hat der Nationalrat bereits im Mai beschlossen, den Familiennachzug künftig über die Niederlassungsverordnung zu regeln. Diese bestimmt seit jeher, wie viele Personen aus Drittstaaten (außerhalb EU, EWR etc.) nach Österreich kommen dürfen. Darin enthalten ist auch der Familiennachzug von Arbeitnehmern, etwa von Ehepartnern von Arbeitskräften aus der Westbalkan-Region. Warten auf Landeshauptleute Nunmehr soll diese Niederlassungsverordnung auch für Familienangehörige von Asylberechtigten gelten. Bloß ist die entsprechende Bestimmung noch nicht in Kraft getreten, da es bei dieser Materie die Zustimmung aller Landeshauptleute bedarf. Die ist auch zu erwarten, allerdings haben sie dafür noch einige Wochen Zeit.