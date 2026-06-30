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Milchbar

Meinhard Lukas: „Wie verändert KI das Jus-Studium?“

Der Chef des Kepler-Klinikums erklärt, warum mündliche Prüfungen das beste sind, was er von Compliance Richtlinien hält und wie das Strafrecht die Politik verändert.
30.06.2026, 16:24

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Ein guter Professor prüft Verständnis, nicht wissen, sagt Zivilrechtsprofessor Meinhard Lukas. Warum er in seiner jetzigen Position als Chef des Kepler Klinikums die meiste Sinnstiftung hat und in welchem Belang Österreichs "Provinzialität" durchkommt, darüber spricht er am  am 114. Tresen der Milchbar Raffaela Lindorfer und Johanna Hager

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