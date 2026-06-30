Meinhard Lukas: „Wie verändert KI das Jus-Studium?“

Ein guter Professor prüft Verständnis, nicht wissen, sagt Zivilrechtsprofessor Meinhard Lukas. Warum er in seiner jetzigen Position als Chef des Kepler Klinikums die meiste Sinnstiftung hat und in welchem Belang Österreichs "Provinzialität" durchkommt, darüber spricht er am am 114. Tresen der Milchbar Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

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