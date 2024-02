Asyl-Obergrenze: Doskozil verteidigt in der ZIB 2 seinen Alleingang

Am Freitag verteidigte Doskozil diesen Plan in der ZIB2. Österreich sei Zielland Nummer 1 in Europa - weil das Asylsystem 95 Prozent der Asylwerber ermögliche, im Land zu bleiben, selbst bei negativem Ausgang des Verfahrens blieben 90 Prozent. Er kritisierte auch, dass die Dublin-Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Diese besagt, dass das Asylverfahren dort abgewickelt werden muss, wo erstmals ein europäisches Land betreten worden sei.

Wobei er die Dublin-Vereinbarung, die besonders die Länder an den EU-Außengrenzen wie Italien, Griechenland, Bulgarien und Ungarn stark in die Pflicht nimmt, als "vielleicht ungerecht", bezeichnete: "Aber das ist geltendes Recht." Das allerdings nicht praktiziert werde.

Doskozil verteidigt neuerlichen Alleingang

"Wir sind nicht mehr Herr der Lage", wurde der burgenländische Landeshauptmann nicht müde zu betonen.

Was er auch verteidigte: Seinen Alleingang in dieser Frage. "Nein, mit der Bundes-SPÖ und Andreas Babler war das nicht abgesprochen", bestätigte Doskozil auf Nachfrage, auch mit anderen Bundesländern habe es keinen Kontakt gegeben: "Sie müssen uns zugestehen, dass die burgenländische Sozialdemokratie in gesellschaftspolitischen Fragen eine eigenständige Linie vertritt." Mit der Obergrenze könne Druck erzeugt werden, um ein gerechteres System in Europa zu erreichen, ist er überzeugt.