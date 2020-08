Arbeitszeitverkürzung: Weg aus der Krise oder mitten hinein?

Ist die Kurzarbeit ein probateres Mittel? Es komme darauf an, wie lange man sie einsetzen würde, sagt Schellhorn.

Eine Arbeitszeitverkürzung, wie sie die SPÖ vorschlägt, würde hingegen die österreichische Wirtschaft, die "ohnehin schon am Boden liegt" weiter schwächen, da die Produktion in andere Länder ausgelagert würde oder die Betriebe die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben. Das Modell gerade jetzt zu forcieren, wäre "verheerend", sagt Schellhorn.

Wenn Unternehmer ein Drittel der Kosten übernehmen müssten, würde das zu fünf Prozent mehr Kosten auf Arbeitgeberseite führen. Um das zu verkraften bräuchte es allerdings sieben krisenfreie Jahre. "Und das ist derzeit nicht in Sicht".