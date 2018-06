Arbeitszeit: Van der Bellen kritisiert Regierung

Van der Bellen ist auch wegen der deutschen Regierungsturbulenzen in Sorge um den österreichischen EU-Ratsvorsitz ab der übernächsten Woche. " Deutschland ist nicht irgendein Land", sagte er. Sollte also eine "echte Regierungskrise ausbrechen (...), dann wäre das schon eine Herausforderung auch für die Ratspräsidentschaft".

Bundespräsident: Verständnis für Merkel

Van der Bellen zeigte sich aber zuversichtlich, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Zerfall ihrer Koalition verhindern könne. "Ich gehe davon aus, Frau Merkel wird das noch irgendwie hinkriegen", sagte er. Inhaltlich ließ Van der Bellen Sympathie für die Position Merkels erkennen. Innenminister Horst Seehofer (CSU), der auf eine rigorose Zurückweisung von "Dublin-Flüchtlingen" an den deutschen Grenzen drängt, habe zwar "formal (...) auch seine Argumente", doch wäre es "nicht richtig, Griechenland und Italien in dieser Frage allein zu lassen". Man werde "sehen, wer hier die besseren Karten hat", sieht der Bundespräsident die Chancen Merkels intakt, einen Kompromiss in der Flüchtlingsfrage auf EU-Ebene zu finden.