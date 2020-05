Sollen Asylwerber arbeiten dürfen?

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) meint, eine Lockerung der Vorschriften dürfte noch mehr Zuwanderer anlocken: "Ich warne davor, den Arbeitsmarkt schon während des Asyl-Verfahrens ganz zu öffnen. Wir müssen jetzt schon den Bundesländern mit Zelten aushelfen. Meine Experten sagen ganz klar: Eine uneingeschränkte Öffnung schon während des Verfahrens wäre ein zusätzlicher Magnet für Auswanderer aus wirtschaftlichen Gründen."

Asylwerber dürfen binnen der ersten drei Monate nach Ankunft in Österreich derzeit keiner Beschäftigung nachgehen. Danach dürfen sie bis zum Abschluss des Asylverfahrens eingeschränkt arbeiten: Sie können als Saisonniers in der Landwirtschaft (zum Beispiel als Erntehelfer) und in der Gastronomie Geld verdienen. Sie dürfen auch gemeinnützige Arbeiten, etwa bei Hilfsorganisationen oder in Gemeinden, verrichten – allerdings nur für eine geringe Entlohnung (3 bis 5 Euro/Stunde). Jugendliche Asylwerber können eine Lehre beginnen – und auch abschließen, wenn sie Asyl zuerkannt bekommen.