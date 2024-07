Wahltrend: FPÖ einsam an der Spitze, ÖVP und SPÖ liegen Kopf-an-Kopf

Etwas mehr Bewegung als zuletzt zeigt sich in den Umfragen vor der Nationalratswahl . Im aktuellen APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, liegt die FPÖ zwar praktisch unverändert mit 27,1 Prozent stabil auf Platz eins. Dahinter wird das Rennen um Platz zwei zwischen ÖVP und SPÖ aber enger - jenes um Platz vier zwischen NEOS und Grünen entwickelte sich zuletzt dafür stärker zu Gunsten der Pinken.

Zum zweiten Mal in Folge hat sich der Abstand zwischen ÖVP und SPÖ zugunsten der Roten leicht verringert. Zwar legte auch die Kanzler-Partei leicht zu und liegt im Fünf-Wochen-Schnitt bei 23,0 Prozent. Die Sozialdemokraten verzeichneten aber ein stärkeres Plus und kommen nun auf 22,0 Prozent.

Den Einzug in den Nationalrat schaffen würde aus jetziger Sicht die Bierpartei, die praktisch unverändert bei 5,2 Prozent liegt. Noch immer klar unter der Vier-Prozent-Hürde ist dagegen die KPÖ, obwohl sie mittlerweile mit 3,1 Prozent anders als zuletzt zumindest einen Dreier vor dem Komma stehen hat. Beide Parteien waren in den vergangenen Wochen aufgrund der Berichterstattung über das Sammeln von Unterstützungserklärungen für ein Antreten bei der Wahl medial stärker präsent. Nach eigenen Angaben haben sie das jeweilige Ziel von 2.600 Unterschriften für ein bundesweites Antreten in der Vorwoche erreicht.