Star-Anwalt Ainedter: „Es gibt einen echten Prominenten-Malus“

Ja natürlich. Im Fall Buwog hat es sieben Jahre bis zur Anklage gedauert. Das ist unerträglich. Da müsste man die Anklagebehörde in die Pflicht nehmen. Und man müsste eine absolute Höchstdauer einziehen. Es kann nicht sein, dass ein Verfahren wie bei Grasser 15 Jahre dauert und nichts verjähren kann.

Sind an überlangen Verfahren nicht auch Anwälte wie Sie schuld mit immer neuen Eingaben?

Entwickelt man in 15 Jahren mit einem Klienten wie Grasser Freundschaft?

Was halten Sie von dieser Pilnacek-Kommission?

Nein, die Justiz per se ist nicht politisch. Es gibt natürlich Einzelpersonen – die jetzt übrigens alle die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verlassen –, die Kurz verfolgen wollten.

War Pilnacek am schlechter gewordenen Ruf der Justiz mitschuld?

Christian Broda, ein großartiger Reformer. Der hat im Strafrecht sehr viel weitergebracht. Aus der jüngeren Vergangenheit würde ich Dieter Böhmdorfer und Wolfgang Brandstetter nennen. Denn die hatten Führungsqualität. Da gab es derartige Diadochenkämpfe wie heute in der Justiz nicht. Wobei nur ein Minibruchteil der Justiz im Gerede ist. Die Justiz als Ganzes funktioniert wunderbar. Das wird uns auch international bestätigt.

Und hat er was gemacht?

Um den seinerzeit so mächtigen Sektionschef Pilnacek zu treffen, musste man eigentlich nur ins Schwarze Kameel in Wien gehen. Waren Sie dort auch öfter?

Wie steht es um die Beschuldigtenrechte? Vieles ist ja aus U-Ausschüssen hinausgesickert, bevor es überhaupt eine Anklage gab.

Die Medienvorverurteilung durch diese unseligen U-Ausschüsse ist schlecht. Da sind die Beschuldigten wirklich arm. Daher bin ich glücklich über die Reform der Handy-Sicherstellung. Dass strafrechtlich irrelevante Informationen ständig an die Öffentlichkeit sickern, muss aufhören.

Mit Ihrem Sohn haben Sie eine Kanzleigemeinschaft, Sie sind 73. Ab wann werden Sie an Pension denken?

Das regelt der Markt: wenn ich nicht mehr gefragt werde.

Sie sind der berühmteste und beharrlichste Raucher Österreichs. Nie ans Aufhören gedacht?

Doch, und jetzt zunehmend, weil ich Probleme mit der Luft bekomme. Ich bin passionierter Raucher – wenn auch nicht so stark wie der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt. Gegen das generelle Rauchverbot habe ich mich gewehrt, weil ich es als unzumutbare Bevormundung empfunden habe. Natürlich ist Rauchen nicht gesund. Wenn es aber so gefährlich ist, warum verbietet man dann Zigaretten nicht? Weil der Staat an der Tabaksteuer sehr gut verdient. Diese Bigotterie stört mich.

Sie lieben schnelle Autos, welches fahren Sie gerade?

Porsche Panamera Hybrid.

Man kennt Sie als Mitglied der Seitenblickegesellschaft, Ihre Frau nicht. Wie geht sich das aus?

Gegensätze ziehen sich an. Ich bin gern unter Menschen, sie eher nicht. Manchmal sage ich dann zu ihr: „Du, die Leute glauben schon, wir sind getrennt. Geh mal wieder mit.“ Wir sind nun 48 Jahre verheiratet und lieben einander sehr.