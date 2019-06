Antragsflut: Finanzminister rechnet mit 100 Millionen Euro Extrakosten

Finanzminister Eduard Müller sieht die Mehrkosten in Höhe von gut hundert Millionen Euro durch die verschiedenen Anträge des Parlaments auf Österreich zukommen. Die ersten Zahlen "stimmen mich natürlich nachdenklich", sagte Müller am Freitag am Rande des EU-Finanzministerrates in Luxemburg. Die politische Beurteilung und letztendlich die politische Entscheidung liege im Hohen Haus.

"Wir sind schon in der Nähe einer dreistelligen Millionensumme", so Müller. Was als Entschließungs- und Fristsetzungsanträgen auf dem Tisch liege, "wird sich sicher um die oder über 100 Millionen Euro bewegen".