Neue Mehrheiten: Antragsflut rollt weiter durch Parlament

Der Donnerstag verspricht nicht ganz so viele Überraschungen wie der Mittwoch, aber das freie Spiel der Kräfte könnte wieder überraschende Beschlüsse ermöglichen.

Während es am Mittwoch auch Paarläufe von SPÖ und FPÖ gab und sich auch andere ungewöhnliche Mehrheiten fanden, gehen am Donnerstag die Ex-Koalitionspartner ÖVP und FPÖ gemeinsam vor. Die schicken alte Regierungsvorlagen parlamentarisch auf den Weg, die in der Regierung von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache ausgearbeitet worden sind.

Dazu zählen Novellen zum Haftungsrecht (Stichwort: Hunde auf Almen) sowie zum Aktienrecht. Auch das Wohn-Gemeinnützigkeitsgesetz ist auf dem Weg. Noch prominentere Vorhaben sind mehr Geld für Ganztagesschulen und Mindestpensionisten.

Turbulenter Mittwoch

Am Mittwoch fielen gleich einige überraschende Entscheidungen, etwa das Aus für das König-Abdullah-Zentrum, der Fortbestand der Sicherheitsschule in Wiener Neustadt (wenn auch nicht bindend) oder das Aus für Glyphosat, das Anfang Juli beschlossen werden soll.

Fix sind am Donnerstag drei Beschlüsse: die Wahl der neuen Volksanwälte, der Papa-Monat und die Auslieferung des FPÖ-Abgeordneten Markus Tschank an die Korruptions-Staatsanwaltschaft. Pünktlich zu Mittag war es so weit, dass der designierte FPÖ-Finanzreferent Tschank ausgeliefert wurde.

FPÖ-Mandatar Tschank ausgeliefert

Tschank war im Zuge der Ibiza-Affäre um Ex-Obmann Strache in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Strache hatte im berühmt gewordenen Video von der spanischen Insel erklärt, wie Parteispenden über Vereine vorbei am Rechnungshof mögliche seien. Die Aufhebung der Immunität von Tschank erfolgte einstimmig, also auch mit Stimmen der FPÖ.