Antikorruptionsbegehren: Eintragungswoche von 2. bis 9. Mai fixiert

Das Ibiza-Video, die Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die Chats von Thomas Schmid, die Steueraffäre rund um Investor Siegfried Wolf. Die Liste der vermeintlichen Korruptionsdelikte in Österreich ließe sich noch weiter fortsetzen. All diese Ereignisse haben zur Initiative des Antikorruptionsvolksbegehrens geführt. Bisher hat das Volksbegehren für Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption schon 80.340 Unterstützungserklärungen bekommen - rund zehnmal so viele, wie für das Einreichen notwendig gewesen wären. Mindestens 100.000 müssen es letztlich sein, damit das Volksbegehren im Parlament behandelt wird.