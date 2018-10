Anti-Regierung: Tausende feiern Comeback der Donnerstagsdemo

Viel Musik, kreativer Protest und teils harsche Worte prägten die Neuauflage der Donnerstagsdemos, die bereits die letzte schwarz-blaue Regierung über Monate begleiteten. Dass die gestrige Veranstaltung am Ballhausplatz in der Tradition dieser Proteste der frühen 2000er-Jahre stand, daran wurde auch kein Zweifel gelassen: „Willkommen zu unserem ersten Streich“ und „Endlich wieder Donnerstag“, schallte es gleich zu Beginn der Kundgebung beinahe lustvoll von der Bühne. Von den laut Veranstaltern 20.000 Demonstranten wurde das mit lautstarkem Jubel aufgenommen – auch, wenn es in Wahrheit einige Tausend weniger gewesen sein dürften. Die Polizei sprach gegenüber der APA von 3.000 bis 4.000 Teilnehmern.