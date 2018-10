Anti-Rauchbegehren droht auf der Zielgeraden Luft auszugehen

Dennoch bleibt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres „optimistisch“, das angepeilte Ziel von 900.000 Unterstützern zu erreichen. Ab dieser Zahl an Unterschriften wünscht sich FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine Volksabstimmung – und zwar generell. Doch um diese Zahl auch zu erreichen, müssen in den verbleibenden drei Tagen noch einmal so viele Menschen unterschreiben wie in den fünf Tagen davor.

Daher kündigt Szekeres im KURIER sicherheitshalber schon einmal an, auch dann bei der Bundesregierung für eine Volksabstimmung eintreten zu wollen, sollten die politisch nötigen Unterschriften knapp nicht erreicht werden.

Und doch setzen sich ÖVP und FPÖ vorsichtig mit dem Fall, dass die Initiative doch noch die 900.000er-Hürde nimmt, auseinander. Offiziell heißt es zwar, dass man erst über Schlüsse aus dem Volksbegehren reden werde, wenn die Initiative am Montag abgeschlossen ist. Hinter den Kulissen gibt es aber auch in der ÖVP Stimmen für eine Befragung des Volkes in der Rauchverbots-Causa, wie es heißt.

Sollte die FPÖ – eine große Befürworterin direkter Demokratie – also eine Rauchverbots-Abstimmung wünschen, könnte die ÖVP einverstanden sein. Der türkis-blaue Koalitionspakt allerdings sieht den umstrittenen Volksabstimmungs-Automatismus bei Volksbegehren mit mehr als 900.000 Unterstützern eigentlich erst ab dem Jahr 2021 vor.

Ob die FPÖ schon vorher – nur über das Rauchverbot – abstimmen will, bleibt bis auf weiteres offen.