Anti-Kurz-Demo: Etwa 1000 Menschen auf der Straße

Viele Demo-Teilnehmer hatten Regenschirme mit. Diese sollen symbolisch für das Schutzschild für geflüchtete Menschen stehen. Gegen 19 Uhr fand sich auch ein Grüppchen in der Nähe des Palais Schönburg - wo Kurz' Fest stieg - vor einer abgesperrten Gasse ein. Auch sie hatten Schilder dabei, etwa: "Was bedeutet schwarz und blau? Rassismus und Sozialabbau".

Demoauflösung schon am Montag

Bereits am Montag musste eine Demo in der Johannesgasse aufgelöst werden, weil aus 20 linken Aktivisten binnen kürzester Zeit 400 geworden waren. Laut Polizei war die Lage chaotisch, eine Beamtin wurde mit einem Böller beworfen und dabei am Bein verletzt, nachdem mehrere Personen versucht hatten, in den nahegelegenen Kursalon einzudringen, in dem die Industriellenvereinigung ihr Sommerfest abhielt.

Die Polizei kündigte an, für das Kanzlerfest rund 500 Beamte einsetzen zu wollen. Denn geplant war zuerst ein längerer Aufenthalt des Demozuges beim Palais Schönburg. Am Mittwochnachmittag entschloss sich die Exekutive, das Gebiet rund um das Palais in Wien - Wieden weiträumig abzuschotten und eine Art Bannmeile zu installieren. Der Demozug sollte mindestens rund 200 Meter entfernt auf der Favoritenstraße vorbeigeführt werden.