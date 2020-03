Angst vor Wirtschaftskrise geht um

In Europa geht die Angst vor einer neuen Wirtschaftskrise um. Es war die Chefin der Europäischen Zentralbank EZB, die diese Sorge an entscheidender Stelle deponierte. Im Rahmen einer Telefonkonferenz am Dienstag am späteren Nachmittag warnte Lagarde die Europäischen Staats- und Regierungschefs, es in der Corona-Krise nicht so weit kommen zu lassen wie in der Finanzkrise vor zehn Jahren. Lagarde drängte die Regierungschefs, darunter Kanzler Sebastian Kurz, zu raschem Handeln.