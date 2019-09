Angriff ist die beste Wahlkampfhilfe

Eine der Wuchteln von Grünen-Chef Werner Kogler über den Umgang der ÖVP mit Parteispenden lautet: „Hätten wir dieselben Gesetze wie in Deutschland, wäre der halbe ÖVP-Vorstand im Häf’n.“ Kogler nennt die Türkisen „Rechtspopulisten“ und „moralisch devastiert“.

Neos setzen stark auf Anti-Kurz-Stimmen. Sie haben als Neuzugang auf ihrer Kandidatenliste Ex-KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter platziert. Brandstätter hat den Verfehlungen von Sebastian Kurz gleich ein ganzes Buch gewidmet. „Es begann mit heiligen Schwüren und endete mit düsteren Drohungen“: So fasst Helmut Brandstätter die siebzehn Monate der Regierung Kurz zusammen. „Kanzler Kurz und sein Vize Heinz-Christian Strache wollten zwei Legislaturperioden gemeinsam regieren. Und nicht streiten. Dabei war von Anfang an klar, dass die FPÖ den Staat von Grund auf verändern und Kurz vor allem formal an der Macht sein wollte. Herbert Kickl wollte unbedingt Innenminister werden, um aus Österreich einen autoritären Staat zu machen. Und Kurz und seine ÖVP schauten so lange zu, bis sie sich selbst von Kickl bedroht fühlten. Das Ibiza-Video war eine willkommene Gelegenheit, den Innenminister zu entlassen“, meint Brandstätter.