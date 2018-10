Andreas Schieder Top-Favorit als EU-Spitzenkandidat

Nach dem Rückzug von Parteichef Christian Kern aus der Politik und der Absage der EU-Spitzenkandidatur ist Andreas Schieder Top-Favorit für die EU-Wahl am 26. Mai 2019.

Schieder ist gerade erst von der designierten Parteichefin Pamela Rendi-Wagner als geschäftsführender Klubobmann im Nationalrat abgelöst worden. Jetzt soll er die SPÖ in die EU-Wahl führen. Das wurde in der SPÖ-Zentrale am Rande der Kern-Erklärung dem KURIER inoffiziell von auskunftsberechtigter Stelle gesagt.

Schieder selbst ist nach KURIER-Recherchen zur Spitzenkandidatur bereit. Er hat sich seit Tagen darauf eingestellt, weil ohnehin unsicher war, ob Kern wirklich antreten würde.