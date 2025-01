Der streitbare Salzburger Ex-Weihbischof Andreas Laun ist tot

Geboren wurde Laun am 13. Oktober 1942 in Wien. Sein Vater war Agnostiker, wurde aber noch vor der Geburt seines Sohnes Katholik. Nach dem Krieg übersiedelte der damals Dreijährige 1945 mit seinen inzwischen recht religiösen Eltern - einem Fabriksdirektor und einer Botanikerin - nach Salzburg.

Noch vor seinem zehnten Geburtstag war der Ministrant von der Predigt eines Missionars aus Südamerika so begeistert, dass er sich zum Priesterberuf entschloss. Weitere "Stationen": 1960 Matura und Beginn des Philosophie-Studiums in Salzburg, 1962 Eintritt bei den Oblaten des Hl. Franz von Sales, 1963 Beginn des Theologie-Studiums in Eichstätt (Bayern), 1966 Wechsel nach Fribourg, 1967 Priesterweihe in Eichstätt, 1970 bis 1972 Erzieher in Ried im Innkreis beziehungsweise in Ingolstadt, 1972 bis 1985 Kaplan in der Stadtpfarre Krim in Wien-Döbling. Ab 1981 war er Professor für Moraltheologie in Heiligenkreuz und Benediktbeuern (Bayern). Am 25. März 1995 wurde er in Salzburg zum Bischof geweiht.