Babler im Sommergespräch: Mietpreisbremse für freie Mieten im Herbst

Zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als Vizekanzler absolvierte Montagabend SPÖ-Chef Andreas Baber ein ORF-Sommergespräch.

Warum hat die Regierung nicht die Inflation in den Griff bekommen, will Moderator Klaus Webhofer gleich zu Beginn wissen: „Wir haben eine schwierige Situation übernommen. Wir haben aber gleich die Erhöhung der Mietpreise verhindert", so Babler. Dabei soll es aber nicht bleiben: "Wir werden das jetzt in einem zweiten Schritt auch auf alle freien Mieten ausrollen.“ Denn ein Treiber der Inflation sei der Wohnbereich.

Konkret heißt das: Wenn die Inflation zwischen zwei Jahren mehr als drei Prozent beträgt, darf der über drei Prozent hinausgehende Teil der Inflation nur zur Hälfe an die Mieter weitergegeben werden.

Beträgt die Inflation sechs Prozent, so darf die Miete maximal um 4,5 Prozent steigen. Die Regelung soll im Herbst beschlossen werden und ab 2026 gelten.

Umfasst sollen auch die Mieten von Ein- und Zweifamilienhäuser sein. Die Regelung soll auch für schon bestehende Mietverträge gelten.