Analyse nach Treffen Kurz-Trump: Austria, great again?

Der mächtigste Mann der Welt zeigt sich mit dem „very young leader“ Sebastian Kurz. Sind wir wieder wer in der Welt? Interessanterweise wird Sebastian Kurz international fast als eine Art Popstar, jedenfalls als eine Ausnahmeerscheinung betrachtet, speziell, seit die EU-Führungsfigur Angela Merkel schwächelt und der französische Hoffnungsträger Emmanuel Macron stark an Glanz eingebüßt hat. Der kriegt die links- wie rechtsradikalen Gelbwesten-Proteste einfach nicht in den Griff.

In der EU hat sich politisch ein Vakuum aufgetan – und Kurz nutzt mit fast manischer Reisetätigkeit die Gunst der Stunde. Spricht man speziell mit Deutschen, so bemerkt man schnell, wie sehr sie sich so einen wie ihn in der eigenen Politik wünschen. Einen, der trotz eines guten Jahrzehnts Politikerfahrung immer noch als Jüngling durchgeht und das grassierende Politikverdrossenheits-Virus in Schach halten kann. Da sieht man selbst über die freiheitliche Regierungsbeteiligung hinweg: Schließlich ist das Erstarken von noch deutlich rabiateren Populisten zur Normalität in Europa geworden.