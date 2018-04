Analyse: Die digitale Gehörlosigkeit

Man muss sich das immer wieder bildlich vor Augen führen: Da sitzt ein alter Mann in der Früh im Bett, die Haare noch ungeordnet ohne Spray, ärgert sich über das Frühstücksfernsehen und klopft seine Aggressionen ins Handy. Leider ist der Mann US-Präsident, verfügt über Atomwaffen und sendet seine Wut über Twitter in die ganze Welt. Wenn er dann im TV vom Angriff auf Syrien berichtet, ist er schon frisiert, in Syrien haben seine Raketen nichts geändert.

Donald Trump ist das Symbol für die neue, digitale Weltunordnung der Nicht-Kommunikation: Die technischen Mittel für Verständigung und Verständnis über die Kontinente und über alle Sprachbarrieren hinweg sind so großartig wie nie zu zuvor. Gleichzeitig ist die Bereitschaft der Menschen, andere verstehen zu wollen und sich mit ihnen auszutauschen, so gering wie lange nicht. Das gilt für die Weltmächte ebenso wie für kleine Einheiten. Smartphones, Glasfaser und Satelliten führen uns in die neue Zeit der digitalen Gehörlosigkeit.

Trumps fingerschnelle Drohung mit „netten, neuen und smarten Raketen“ klingt verrückt, ist es auch, aber wir müssen dem Präsidenten dankbar sein. Er hat uns in dieser Woche wieder Gefahr und Folgen der Einweg-Kommunikation aufgezeigt, die vor allem in Extremsituationen drastische Auswirkungen haben kann.

Kollektive Erregung

Der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen schreibt in der Zeit vom „Scheitern der Besonnenen“. Er bezieht sich auf die Twitter-Aktivitäten nach der Amokfahrt in Münster am vergangenen Samstag. Ganz ohne Informationen wurde wild spekuliert und heftig gehetzt. In der Sprache des Professors: Vernetzte Medien führen zu „kollektiver Erregung und Relevanzverzerrung“.

Mit offenen Debatten und der Suche nach Ergebnissen tun sich aber auch die Intellektuellen schwer. Eine Gruppe von Deutschen hat vor einem Monat eine „Gemeinsame Erklärung“ publiziert. In nur zwei Sätzen wird die „illegale Masseneinwanderung“ beklagt und die „Wiederherstellung der „rechtsstaatlichen Ordnung“ verlangt. Ziel ist es, dass möglichst viele Deutsche unterschreiben und der Bundestag sich mit der Petition beschäftigen muss.

Nun kann man ja anderer Meinung sein, aber anstatt sich auf eine Diskussion einzulassen, schlugen Medien und Autoren heftig zurück. So nach dem Motto: „Warum sachlich, wenn es persönlich auch geht“ wurden einzelne Proponenten einfach vernadert. Thilo Sarrazin mag sich manchmal sonderbar verhalten, Henryk M. Broder in seiner „Achse des Guten“ oft die pure Provokation suchen. Aber die Gesprächsverweigerung von großen Medien ist einfach ein Armutszeichen.