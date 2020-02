Amtsmissbrauch? Hocheggers Anwalt traf oberste Korruptionsjägerin

Denn die Buwog-Anklage war zu diesem Zeitpunkt längst fertig, die Angeklagten warteten auf den Prozesstermin. Die WKStA war daher nur noch Verfahrenspartei und nicht mehr Leiterin des Ermittlungsverfahrens. Dass es überhaupt ein Treffen nach Anklageerhebung gab, gilt als äußerst unüblich. Stattgefunden haben soll der Termin laut Terminkalender von Anwalt Plankel am 24. Oktober 2016 um 14.00 Uhr.

Für Meischberger und Grasser liegt der Grund für das heikle Treffen auf der Hand: Hochegger, der damals einen Teil seiner Telekom-Strafe im Gefängnis Hirtenberg abbüßte, hätte der Staatsanwaltschaft einen Deal angeboten. Er hätte Kronzeuge sein und mit seinem Geständnis die beiden Schlüsselfiguren im Buwog-Deal belasten wollen – um mit einer geringen Strafe aus dem Verfahren auszusteigen. Aber: Absprachen dieser Art wären gesetzlich nicht erlaubt. Hocheggers Geständnis weist viele Mängel auf.

Hochegger revidierte Aussage

Meischberger-Anwalt Jörg Zarbl konfrontierte Hochegger im Prozess mit dem Brief. Bei der ersten Befragung konnte sich Hochegger an diesen Termin nicht erinnern. Zwei Wochen später revidierte er seine Aussage: „Mittlerweile habe ich mit meinem Anwalt telefoniert (...). Er hat mir auch bestätigt, dass es ein Gespräch mit der Leiterin der WKStA gegeben hat (...). Im Rahmen dieses Gesprächs hat man über Möglichkeiten gesprochen, die mir offenstehen, wenn ich noch was sagen will.“

Ein delikates Detail am Rande: Am Tag des Geständnisses von Hochegger im Dezember 2017 setzte Falter-Journalist Florian Klenk einen brisanten Tweet ab: „Dass Hochegger auspackt, war seit Dezember 2016 in höchsten Justizkreisen bekannt. Ich bekam die Info auch – war aber streng off records.“

Die Grasser-Anwälte haben in dieser Causa auch einen Brief an Vrabl-Sanda geschickt. Bis heute gibt es von ihr keine Antwort.Auch dem KURIER gab die WKStA keine Stellungnahme ab.