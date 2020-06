Beamte gegen Reformplan

Spindelegger

Im gestrigen Ministerrat soll sie sich lautstark beschwert haben; auch darüber, dass sie aus dem KURIER vom Vorhaben der Koalitionsspitzen erfahren habe. Inhaltlich missfällt ihr das Unterfangen ebenfalls.will den Versetzungsschutz lockern: "Ich sehe nicht ein, dass jemand, der in seinem angestammten Bereich keine Arbeit mehr hat, nicht woanders hin versetzt werden kann."

Mikl-Leitner kontert via KURIER: "Ich will keine Zwangsversetzungen von Mitarbeitern, weil es genauso gut oder sogar besser auf freiwilliger Basis geht. Wir zeigen im Innenministerium vor, wie das geht." Die Ministerin verweist auf jene "nahezu 500 ehemaligen Post- und Telekom-Mitarbeiter", die in ihrem Ressort beschäftigt sind. Zum Amt der Bundesregierung sage sie "generell Ja, aber es kommt auf die Detailplanung an".

Beamtenminister Josef Ostermayer, der das Projekt von SP-Seite federführend leitet, kalmiert. Er betont, es gehe nicht darum, jeden Beamten zwangsversetzen zu können. "Ziel ist, dass ein Beamter, dessen Aufgabe in einem bestimmten Bereich weggefallen ist, in einem anderen Bereich eingesetzt werden kann", sagt Ostermayer dem KURIER. Werde etwa ein Heeresspital geschlossen, solle ein bisher dort werkender Mediziner auch als Polizei-Arzt eingesetzt werden können. Finanziell schlechter gestellt würde er nicht.

Derzeit beruht das Ganze ja auf Freiwilligkeit. Der Dienstgeber kann einen Mitarbeiter nur "unter erschwerten Umständen" versetzen.

Nein-Sager Der schwarze Beamtenchef Fritz Neugebauer, den Spindelegger als "großen Schatten" puncto Reformen sieht, wollte sich gestern auf KURIER-Anfrage nicht zu den rot-schwarzen Absichten äußern. Sein SPÖ-Stellvertreter Peter Korecky reagierte forsch: "In Sachen Versetzungsschutz redet Spindelegger wie der Blinde von der Farbe. Es gibt kaum eine Gruppe, die so flexibel ist wie der öffentliche Dienst." Und wenn der Finanzminister schon meine, "dass es so viele unnötige Leute in den Ministerien gibt, soll er in seinem anfangen".

Dass es zu einem Dienstgeber in einem Amt kommt, bezweifelt Korecky: "Das hieße, dass die Minister ihr Personal nicht mehr selbst bestimmen können. Diese Debatte gab es schon einmal. Die Ressortchefs waren die ersten, die Nein gesagt haben."

In der SPÖ ortet man einen anderen Grund für Mikl-Leitners Widerstand: die Personalvertretungswahlen im öffentlichen Dienst. Die schwarzen Personalvertreter wollen im Herbst ihre absolute Mehrheit verteidigen. Mikl bestreitet dieses Motiv: "Das ist ein Humbug."