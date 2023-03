Dreier-Koalition? Kogler findet Klima-Agenden der SPÖ "schwierig"

In der Kronen Zeitung sagte Kogler am Wochenende, die ÖVP Niederösterreich regiere aufgrund der Koalition mit der FPÖ mit "Kellernazis". Wen er gemeint habe? In der ZiB2 betonte Kogler: Udo Landbauer weise "rassistische Tendenzen" auf und dürfe sich "schon zu diesem Kreis zählen".

"Die ÖVP wollte nicht"

Dass sich ÖVP und Grüne auf keine Mietpreisbremse einigen konnten, bedauerte Kogler. "Das wollte die ÖVP nicht." Gleichzeitig wollte er die beschlossene Erhöhung des Wohnkostenzuschusses um 250 Millionen Euro "nicht schlechtreden". Diese helfe vor allem niedrigeren Einkommen, während die Mietpreisbremse auch teils Besserverdiener entlastet hätte.

Dass die Inflation in Österreich seit Monaten über dem EU-Durschnitt liegt, sei unter anderem dem Anstieg der Nettolöhne und Nettopensionen geschuldet, so Kogler. "Am Schluss kommt es ja darauf an, wer sich was kaufen kann." Die "Kaufkraft" sei in Österreich im Vergleich zu Spanien oder Portugal – die eine niedrigere Inflation haben – deutlich besser.