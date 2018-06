Amnesty: "Bundesregierung verliert Menschenrechte aus den Augen"

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat sich über die Lage der Menschenrechte weltweit, aber auch in Österreich, besorgt gezeigt. Das Fundament der Menschenrechte beginne zu bröckeln. Auch in Österreich gebe es "alarmierende Signale", sagte Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, am Mittwoch in Wien.

Die Bundesregierung verliere in einigen Bereichen "das Koordinatensystem Menschenrechte aus den Augen - denken wir nur an die Strafrechtsreform, an die aktuellen Vorstöße bei der Mindestsicherung oder Überwachung", warnte Schlack anlässlich eines Besuches von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Büro von Amnesty Österreich. Dieser negative Trend könne künftig auch Bereiche wie Gesundheit und Bildung betreffen.