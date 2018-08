Ambros kritisiert "braune Haufen" in FPÖ und Kanzlerschweigen

"Mir wird angst und bange, wenn ich daran denke, was die österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird," sagt der österreichische Liedermacher und Popsänger Wolfgang Ambros in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ).

Inhaltlich kritisiert Ambros die Aussage von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ), man könne von 150 Euro im Monat leben, als "irrsinnig". Der FPÖ warf er im Allgemeinen vor, "sich auf jeder Ebene nicht staatstragend" zu verhalten. "Fast jede Woche gibt es einen kleinen oder größeren Hammer in Verbindung mit FPÖ-Personal. Damit meine ich nicht nur den Skandal über das Burschenschaftler-Liedbuch, in dem von Judenvergasungen die Rede war", wird Ambros zitiert.

"Ich glaub dem kein Wort"

Dass sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor dem freiheitlichen Akademikerball von Antisemitismus distanziert hatte, ringt Ambros keinen Respekt ab. "Ich glaub dem kein Wort", kommentiert er. "Ich bin mir sicher, dass es viele braune Haufen in der FPÖ gibt."

FPÖ-Politiker Udo Landbauer, der vor der Landtagswahl in Niederösterreich in die Nazi-Liederbuchaffäre geschlittert war, werde "bald wieder auf der Bildfläche erscheinen dürfen", ist Ambros überzeugt. Dies sei möglich, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "abhängig von der FPÖ" sei, er habe "Angst, dass seine Regierung platzt", sagt Ambros in dem SZ-Interview. Nachsatz: "In Wirklichkeit ist Kurz nämlich gar nicht so stark, wie alle denken."

Von einem Kanzler erwarte er sich, "dass er auf den Tisch haut, wenn der Koalitionspartner sich daneben benimmt". Dies sei bei Kurz nicht der Fall. "Der schweigt immer, wenn es unangenehm wird", sagt Ambros.

Warum Kurz dennoch so populär sei, wird der Austropop-Star gefragt. Ambros: "Er sagt immer das Richtige, weil er inhaltlich nix sagt. Auf die Leute wirkt das angenehm."

Auch Pink-Floyd-Star übt Kritik an Kurz

Im internationalen Pop-Business ist Ambros mit seiner Kritik an Österreichs Regierung nicht allein. Pink-Floyd-Legende Roger Waters ließ zuletzt bei einem Auftritt in Danzig ein Video einblenden, das eine Liste mit angeblich "neofaschistischen" Tendenzen in Europa zeigt. Darunter befindet sich auch der Name von Kanzler Kurz, den Waters somit in eine Reihe mit rechtsnationalistischen Politikern wie Viktor Orbán, Nigel Farage oder Marine Le Pen stellt.