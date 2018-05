Roger Waters live in Wien: Besser geht es nicht

Startschuss für den Auftritt von Waters und seiner zehnköpfigen Band ist, wenn die Sonne über dem Meer untergeht. Mit „Speak To Me“ und „Breath“ aus dem Pink-Floyd-Album „The Dark Side Of The Moon” geht es los. Der erste Teil ist optisch - gemessen an Floyd-Maßstäben - mit Video-Einspielungen von einem Flug durchs All oder Uhren bei "Time" relativ reduziert. Trotzdem gibt es schon jetzt die ersten Gänsehautmomente, wenn die Backing-Sängerinnen Jess und Holly bei „Great Gig In The Sky“ zum Duett in den hohen Tönen ansetzten, und die Band dem Sound, den man so gut von den legendären Alben kennt, perfekt und dynamisch zum Leben erwecken.

Nur drei der Songs von seinen Solo-Alben hat Waters in die „Us + Them“-Show eingebaut, weil etwa „Picture That“ oder „The Last Refugee“ gut in das höchst politische Konzept der Show passen. Sie bilden einen Ruhepol, bevor bei „Another Brick In The Wall“ Kinder in Sträflingsanzügen auf die Bühne kommen, sich die dann vom Leib reißen und ihre T-Shirts mit der Aufschrift „Resist“ zeigen.