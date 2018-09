Alternde Gesellschaft: Warnung vor hohen Kosten

Das industrienahe Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria warnt die Regierung vor einer Lockerung der Sparbemühungen. Das derzeit günstige Bild der Staatsfinanzen führt EcoAustria in einem am Samstag veröffentlichten "Schulden-Check" auf das starke Wirtschaftswachstum zurück. Wegen hoher Kosten für die Alterung der Gesellschaft drohe ab Ende der 2020er Jahre aber wieder ein Anstieg der Schulden.

Für seinen "Schulden-Check" hat das Institut errechnet, wie sich die Beitragsleistung der Steuerzahler im Lauf des Lebens ändert. Im Durchschnitt sind demnach Männer zwischen 22 und 61 Jahren "Nettozahler", Frauen zwischen 26 und 59 Jahren. In diesem Zeitraum wird also mehr an Steuern und Sozialbeiträgen eingezahlt, als an öffentlichen Leistungen konsumiert. Wobei diese Phase bei Frauen vier Jahre später beginnt, weil schon junge Männer mehr verdienen und weil für junge Frauen höhere Gesundheitsausgaben (Stichwort: Geburten) anfallen, wie EcoAustria Sozialexperte Johannes Berger sagt.