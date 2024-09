Der Nationalrat der Generation 2019 bis 2024 hat sich am Mittwochabend ausführlich verabschiedet. Elf Stunden dauerte das letzte reguläre Plenum der Gesetzgebungsperiode, und mehr als ein Drittel der Mandatare nahm wohl ein letztes Mal Platz auf den Abgeordnetensesseln. Wohl besonders sentimental war der Abschied für den Doyen des Nationalrats Karlheinz Kopf (ÖVP), der das Hohe Haus nach 30 Jahren verlässt.

Einzig bei der FPÖ kam kaum Wehmut auf. Maximal zwei bis drei der gegenwärtigen Abgeordneten werden aus dem Hohen Haus ausscheiden, wenn die Umfragen zur Wahl nicht ganz täuschen. Philippa Beck, die einst als Philippa Strache FPÖ-Tierschutzsprecherin war, zieht nach fraktionslosen Jahren wieder aus dem Parlament aus.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) kandidiert zwar nicht mehr, hat aber noch einen großen Auftritt. An ihm liegt es, die konstituierende Sitzung des neuen Nationalrats am 24. Oktober zu leiten, bis ein Nachfolger gekürt ist. Am Mittwoch hatte er zu berichten, dass es sich um die längste Gesetzgebungsperiode bisher gehandelt habe - weil es nämlich zwei Schaltjahre gegeben habe. 276 Sitzungen des Nationalrats, wenn man alle Zuweisungssitzungen mit einrechnet, wurden dabei durchgeführt.