Alter, Frauenanteil, Parteien: Die Bundespräsidentenwahlen im großen Rückblick

Tiefpunkt der Wahlbeteiligung bei nur 53 Prozent

Die Wahlbeteiligung hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. In der Nachkriegszeit gingen in Österreich noch knapp 100 Prozent aller Wahlbeteiligten wählen.

Damals gab es jedoch deutlich weniger Wahlberechtigte als heute. Die geringe Zahl der Wahlberechtigten war zum einen auf Getötete durch die Nationalsozialisten im zweiten Weltkrieg und zum anderen auch auf den Ausschluss von ehemaligen NationalsozialistInnen zurückzuführen. Die Wahlberechtigten waren damals zu fast zwei Drittel Frauen.

Erst in den 1980er Jahren fiel die Wahlbeteiligung erstmals unter 90 Prozent. Bei der Wahl 2010 zwischen Heinz Fischer, Barbara Rosenkranz und Rudolf Gehring rutschte die Wahlbeteiligung mit 53,6 Prozent auf ihren Tiefpunkt.