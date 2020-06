Alois Mock zum 80er gefeiert

Dachfoyer der Wiener Hofburg: 300 Gäste waren Dienstag am frühen Abend geladen, um den runden Geburtstag des ehemaligen ÖVP-Parteichefs, Vizekanzlers und Außenministers Alois Mock parteiübergreifend zu feiern. Der Jubilar nahm in Begleitung seiner Gattin, Edith Mock, an dem Festakt teil.

In einer sehr persönlichen Rede erzählte Bundespräsident Heinz Fischer, was ihn an Alois Mock fasziniert. "Mir imponierten seine Studienaufenthalte im Ausland, seine Sprachkenntnisse und ab dem Frühjahr 1966 seine Tätigkeit als Kabinettschef des Bundeskanzlers ( Josef Klaus, Anm.). Das war in meinen Augen damals ein Traumjob." Detailreich skizzierte er Mocks Karriere und bezeichnete den schwer kranken Mock als "Mann von unantastbarer Integrität" und "begeisterten Europäer".