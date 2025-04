Zadić ließ Großverfahren evaluieren, Ergebnis bleibt unter Verschluss

Die Begründung: Viele der im Rahmen der Evaluierung untersuchten legistischen Aspekte seien heuer bereits in Kraft getreten. Darüber hinaus arbeite man „laufend an der Unterstützung und Entlastung der Strafjustiz“.

Spannend ist, dass ausgerechnet eine Grün-Politikerin so agiert. Transparenz war in den Wahlkämpfen der Grünen neben Klimaschutz das wichtigste Thema – mit Zadić an vorderster Front. In der türkis-grünen Regierungszeit wurde das Amtsgeheimnis abgeschafft, 2023 haben die Grünen ihr Transparenzpaket gefeiert. „Wir haben für dein Recht auf Information gekämpft“, lautete der Slogan.

Ein Punkt, der sogar in der Verfassung verankert wurde, ist die verpflichtende Veröffentlichung von Studien, Gutachten und Umfragen – recht weit definiert als „von Dritten erbrachte entgeltliche Werke, die die Erbringung von geistigen Leistungen zum Inhalt haben“.