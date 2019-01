Alles Hysterie oder Alarmstufe Rot?

Weniger Hysterie wäre angebracht

Was in den 80er-Jahren der saure Regen und einige Jahre später das Ozonloch waren, sind nun die CO2-Emissionen. Wie schon damals wird auf Hysterie und Aktionismus gesetzt, um die Katastrophe abzuwenden (die dann aber doch nicht eintritt). Unbestritten, den von Menschen verursachten Klimawandel gibt es. Aber die Technik entwickelt sich rasend schnell, sodass die negativen Folgen großteils verhindert werden können. Daher bedarf es jetzt nicht willkürlicher Maßnahmen, die Wirtschaft und Gesellschaft gängeln. Das betrifft vor allem den (Individual-)Verkehr, dem Umweltschützer die Alleinschuld an der Erderwärmung geben. Unsinnige Fahrverbote auf Basis willkürlich gesetzter Schadstoffgrenzen sowie Spritpreiserhöhungen bringen außer Politikverdrossenheit gar nichts.

von Robert Kleedorfer