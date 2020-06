Neue Hinweise auf Amtsmissbrauch

Im Jahr 2008 wurde offenbar erstmals in großem Stil am Beirat des Fonds vorbeigearbeitet. Zwei Millionen Euro wurden – ohne die Experten zu fragen – für die Kampagne „Erst denken, dann lenken“ verbucht. So nennt sich eine Reifenprüf-Aktion von Bridgestone und ÖAMTC, die in diesem Jahr durchgeführt wurde. Beide erklären, nie auch nur einen Cent des Fonds dafür erhalten zu haben. Im Büro von Verkehrsministerin Bures heißt es, dass damit verschiedenste Inseraten-Kampagnen über das Jahr verteilt bezahlt wurden. Allein das wäre wohl aufklärungswürdig. Aber es kommt noch dicker: Mitbegünstigter dieser Kampagne, die es so nicht gegeben hat, ist die Agentur eines Werbers, der wenig später beim Alkohol-Spot unter merkwürdigen Umständen die Ausschreibung gewinnt.

Fix ist, dass mehrere Agenturen Vorschläge für diesen Spot gegen Alkohol am Steuer einbringen. In der ersten Sitzung wird die Kampagne einer Wiener Agentur als beste bezeichnet. Dann geschieht – laut Zeugen – Folgendes: Eine (dem KURIER namentlich bekannte) hohe Ministeriumsbeamtin erklärt, dass der Zweitgereihte gewinnen solle. Es wird eine zweite Sitzung einberufen. In dieser präsentiert der zweitgereihte Werber so plötzlich wie überraschend einen neuen Spot. Dieser ist praktisch ident mit dem des Erstgereihten (dem KURIER liegen entsprechende Unterlagen vor). Der Jurist der Bundesbeschaffung (BBG) verlässt den Raum, es wird der ursprünglich zweitgereihte (30.000 Euro teurere) Spot zum Sieger erklärt.

Im Bures-Büro betont man, dass diese Entscheidung „in einem zweistufigen Verfahren“ von der BBG durchgeführt wurde und diese verantwortlich sei. Der BBG-Chef behauptet, alles sei mit rechten Dingen zugegangen. Die Staatsanwaltschaft könnte aufklären, hat aber noch „nicht einmal ein Teilkapitel“ abgeschlossen.