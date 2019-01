Alexander Van der Bellen und ein Ritt in die Mongolei

Zwei Tagesordnungspunkte fehlen. Der eine ist die Rede des Bundespräsidenten, und um es kurz zu machen: Alexander Van der Bellen unternimmt die obligate außenpolitische Tour d’Horizon und handelt die Themen oft gleich im Kontinent ab: Europa müsse gestärkt, die Konflikte in der Ukraine, Syrien und dem Jemen beendet und die Beziehungen zu Afrika, Latein-Amerika und Asien intensiviert werden. Zum Schluss: ein Appell, den Klimawandel und die Abrüstung ernst zu nehmen.

Dann ist Zeit für das, was Unbeleckte als wahren Höhepunkt empfinden: das Bad in der Menge. Nun liegt es an Van der Bellen, mit Frau und Außenministerin, alle Botschafter zu betratschen. Ein forderndes Unterfangen. Was redet man mit dem Abgesandten der Zentralafrikanischen Republik?

Ein möglicher Trick: Drängt sich nichts auf, versucht man mit Reisen zu punkten. Die man gemacht hat; die man vor sich hat – alle Variationen sind erlaubt.

Oder man tut es wie Karin Kneissl. Beim Abschreiten der Botschafter sorgt sich die Außenministerin nicht um fehlende Themen. Sie verlässt sich einfach auf ihre Sprachkenntnisse: Mit dem Ägypter parliert sie, logisch, Arabisch. Der Botschafterin von Monaco schwärmt sie auf Französisch über die Cote d’azur vor. Und nachdem sie dem mongolischen Abgesandten – diesmal auf Englisch – versprochen hat, mit ihrem Pferd einmal vorbeizureiten, changiert sie für die lateinamerikanischen Embajadores mit demonstrativer Leichtigkeit ins Spanische.